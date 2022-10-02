Merve Boluğur'dan düğün öncesi ilk poz! Straplez gelinlik seçti

DJ Mert Aydın'la aşk yaşayan Merve Boluğur ikinci kez evleniyor. Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın bugün nikah masasına otuyor. Merve Boluğur sosyal medya hesabında yer alan soyadının yanına sevgilisinin soyadını da ekledi.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu gelinlikli ilk karesini de paylaştı.

Merve Boluğur straplez gelinlik tercih etti. Düğün hazırlığı anından bol bol fotoğraf paylaşan oyuncuya "Mutluluklar" yorumları yağdı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.





