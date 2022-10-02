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Merve Boluğur'dan düğün öncesi ilk poz! Straplez gelinlik seçti

02.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sık sık hızlı biten ilişkileriyle gündeme gelen Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'la bugün evleniyor. Düğünden önce soyadını değiştiren Boluğur gelinlikli ilk karesini de sosyal medyadan paylaştı. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğünü şimdiden merak konusu oldu.

Merve Boluğur'dan düğün öncesi ilk poz! Straplez gelinlik seçti

DJ Mert Aydın'la aşk yaşayan Merve Boluğur ikinci kez evleniyor. Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın bugün nikah masasına otuyor. Merve Boluğur sosyal medya hesabında yer alan soyadının yanına sevgilisinin soyadını da ekledi.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu gelinlikli ilk karesini de paylaştı.

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Merve Boluğur straplez gelinlik tercih etti. Düğün hazırlığı anından bol bol fotoğraf paylaşan oyuncuya "Mutluluklar" yorumları yağdı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.

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