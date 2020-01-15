Meryem Boz Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Milli Voleybolcu Meryem Boz ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Meryem Boz, 3 ay önce kazandıkları Avrupa Şampiyonası 2’nciliği ve milli takımın tarihinde ikinci kez katılma hakkını kazandığı olimpiyat oyunları hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir’in gururu Milli Voleybolcu Meryem Boz’un ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, ”Tokyo vizesini alır almaz memleketi olan Eskişehir’e gelerek bizleri ziyaret etti. Kendisine ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Hem Meryem’e hem milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kurt ziyaret sonunda Milli Voleybolcu Boz’a, Odunpazarı Sıcak Cam Atölyesinde üretilen cam eseri hediye etti.



