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  4. Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı: Tükenmişlik sendromu...

Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı: Tükenmişlik sendromu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 09:29 | Son Güncelleme

Meryem Uzerli, Mart 2013’te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin’e dönmüştü. Oyuncu 7 yıl sonra bu olayı anlattı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli ani bir kararla diziyi bırakarak Almanya'ya yerleşmişti. Daha sonra güzel oyuncunu "Tükenmişlik Sendromu"na yakalandığı öğrenilmişti. Meryem Uzerli, 7 yıl sonra nasıl bu sendroma yakalandığını anlattı.

İşte Şamdan Dergisi'ne konuşan Meryem Uzerli'nin açıklamaları:

Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum.

Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.

İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum.

Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim.

Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti.

Meryem Uzerli

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