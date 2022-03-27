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Meryem Uzerli İstanbul manzarasını arkasına alıp poz verdi

27.03.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Yeni pozlarını takipçileriyle paylaşan Uzerli'ye, adeta beğeni ve yorum yağdı.

Meryem Uzerli İstanbul manzarasını arkasına alıp poz verdi

Hayatını Almanya'da sürdüren 38 yaşındaki Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İstanbul'a gelen ve yeni pozlarını takipçilerinin beğenesine sunan Uzerli, paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Pencerenin önünde çekildiği karelerini 7,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ve fotoğraflarına "İstanbul, aşkım" etiketini ekleyen oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Takipçileri, Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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