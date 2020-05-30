YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Merzan’da yol genişletme çalışması başladı

Merzan’da yol genişletme çalışması başladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.05.2020 14:53 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol genişletme ve yağmur suyu kanal çalışmalarına başladı.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Merzan Mahallesinde yol genişletme ve yağmur suyu kanal çalışmaları başlatarak, akabinde asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Merzan’da yol genişletme çalışması başladı

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol genişletme ve yağmur suyu kanal çalışmalarına başladı.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Merzan Mahallesinde yol genişletme ve yağmur suyu kanal çalışmaları başlatarak, akabinde asfalt çalışması yapılacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yukarı Merzan Mahallesinde dar olan anayolda trafik akışının daha rahat sağlanması adına 1 kilometrelik yol genişletme çalışması yaptıklarını belirttiler. Yetkililer, ”Yollar bir yerin gelişmesinde en önemli unsurlardan birisidir. Bu düşünceden yola çıkarak tehlike arz eden yollara genişlik sağladık ve güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte program dâhilinde tehlike arz eden bütün yollarımızda çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda aşırı yağışlar esnasında ana caddede oluşan su birikmelerini önlemek adına yağmur suyu kanal çalışması yapıyoruz. Bu çalışmaların ardından asfalt çalışması başlatacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:39
Öğle
12:08
İkindi
15:59
Akşam
19:26
Yatsı
21:02

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Zap Nehri’nde rafting heyecanı

Zap Nehri’nde rafting heyecanı

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.