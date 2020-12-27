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Merzifon OSB’de yatırımcının yolu asfaltlanıyor

AMASYA HABERLERİ  | 27.12.2020 14:56 | Son Güncelleme

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretimlerini sürdüren fabrikaların arasındaki yollar asfaltlanıyor.Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yakın zamanda tamamlanması planlanan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretimlerini sürdüren fabrikaların arasındaki yollar asfaltlanıyor.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yakın zamanda tamamlanması planlanan alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bilgi alarak değerlendirmelerde bulunan Masatlı, Merzifon OSB’nin yeni yatırımlarla Amasya’nın ve bölgenin önemli bir sanayi merkezine dönüşmeye başladığını belirtti.
Yeni eklenen ilavelerle 300 hektarlık alana sahip olan ve istihdam sayısını son 1 yılda 4 binden 5 bine çıkaran Merzifon OSB’de başta tekstil ve çelik mutfak eşya olmak üzere farklı ürünler, Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.
İncelemede, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve işadamı İsa Gür de yer aldı.

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