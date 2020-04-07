Merzifon TSO’da önleyici tedbirler alındı

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen, Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılacak olan tescil işlemlerine ilişkin bir takım önleyici tedbirler aldıklarını duyurdu.

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan kovid-19 (korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın Türkiye’de yayılmasının önlenmesine dair resmi kurumlardan gelen tedbirlere ilişkin önlemler görüşüldü. Yönetim kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yapılacak olan tescil işlemlerine ilişkin bir takım önleyici tedbirler alındı.

Alınan tedbirleri Dağdelen şu şekilde açıkladı: “Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlanan personel çalışma esaslarına paralel olarak 25 Mart 2020 Çarşamba itibarıyla yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında hem Oda hem de Ticaret Sicili birimlerimizde dönüşümlü çalışmaya geçilmiştir. Dönüşümlü çalışmaya geçildiği ve virüsün yayılmasının engellenmesi nedeni ile Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde tescil işlemi yapacak olan üyelerimizin daha önceden randevu almaları gerekmektedir. Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları ‘Elektronik Genel Kurul toplantı Sistemi’ ve ‘Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi’ üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapmaları gerekmektedir. Üyelerimiz ve Odamız personelinin yeni korona virüs’ten (kovid-19) etkilenmesinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, virüsün yayılmasının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.”



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