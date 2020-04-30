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Merzifon’da 2 kadın korona virüsü atlattı

AMASYA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 30 ve 86 yaşındaki 2 kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi servisinde yaklaşık 10 gün önce yeni tip korona virüs tanısıyla yatan ve yapılan testleri pozitif çıkan 30 yaşındaki Hayriye Kartal ile 86 yaşındaki Emine Duran, bakım ve tedavileri sonucunda sağlığına kavuşarak sağlık personellerinin alkışlarıyla taburcu oldu.Uzman Dr.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 30 ve 86 yaşındaki 2 kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi servisinde yaklaşık 10 gün önce yeni tip korona virüs tanısıyla yatan ve yapılan testleri pozitif çıkan 30 yaşındaki Hayriye Kartal ile 86 yaşındaki Emine Duran, bakım ve tedavileri sonucunda sağlığına kavuşarak sağlık personellerinin alkışlarıyla taburcu oldu.
Uzman Dr. Burcu Kuzu ve ekibi, Hayriye Kartal ve Emine Duran’a ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek kendilerini alkışla uğurladı.

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