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Merzifon’da 69 adet tarihi metal obje ele geçirildi

AMASYA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 69 adet değişik boyutlarda tarihi metal obje ile el dedektörü ele geçirildi.Merzifon’a bağlı Gökçebağ köyünde önleyici kolluk faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Merzifon’da 69 adet tarihi metal obje ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 69 adet değişik boyutlarda tarihi metal obje ile el dedektörü ele geçirildi.
Merzifon’a bağlı Gökçebağ köyünde önleyici kolluk faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. KOM Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama neticesinde aracın bagajında el dedektörünün fark edilmesi üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama kararı neticesinde yapılan aramada 69 adet değişik ebatlarda tarihi metal obje ele geçirildi.
Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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