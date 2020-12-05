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Merzifon’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

AMASYA HABERLERİ  | 05.12.2020 15:44 | Son Güncelleme

Korona virüs vaka sayılarının artması nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Amasya’nın Merzifon ilçesinde caddeler, sokaklar ve meydanlar sessiz kaldı.Artan vaka sayısını azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Merzifon’da da dün saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.İlçede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ve tüm caddelerde sessizlik hakim.

Korona virüs vaka sayılarının artması nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Amasya’nın Merzifon ilçesinde caddeler, sokaklar ve meydanlar sessiz kaldı.
Artan vaka sayısını azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Merzifon’da da dün saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
İlçede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ve tüm caddelerde sessizlik hakim. Her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiği caddeler, sokaklar ve meydanlar, kısıtlamayla birlikte sokak hayvanları ve kuşlara kaldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için ilçenin her yerinde ve uygulama noktalarında devriye gezerek kontrollerini sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, kısıtlamanın başladığı saatten itibaren şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını ve kurallara riayet edildiğini söyledi.

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