Merzifon’da denetim ekipleri bilgilendirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde mahalle denetim ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın İzolasyon Tedbirleri Genelgesi kapsamında korona virüs tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için oluşturulan mahalle denetim ekiplerindeki, mahalle muhtarları ile din görevlilerine bilgilendirme yapıldı.

Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezindeki toplantıya Kaymakam Demirkale’nin yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdür V. Komiser Ramazan Aktaş, İlçe Sağlık Müdür V. Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, İlçe Müftü V. Salih Geyik, mahalle muhtarları ve din görevlileri katıldı.

