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Merzifon’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı

AMASYA HABERLERİ  | 29.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde belirlenen 28 camide fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kılındı.Türkiye genelinde olduğu gibi Merzifon’da da korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.Namaz öncesi abdestli olarak evlerinden seccadeleriyle birlikte belirlenen camiler arasında yer alan Kara Mustafa Paşa Camisi önü Cumhuriyet Meydanı ve Ulu Cami bahçesine gelen vatandaşlar, maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazını eda etti.Türk Kızılayı Merzifon Temsilciliği Gönüllü Gençleri tarafından namaza gelen vatandaşlara dezenfektan dağıtıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde belirlenen 28 camide fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kılındı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Merzifon’da da korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.
Namaz öncesi abdestli olarak evlerinden seccadeleriyle birlikte belirlenen camiler arasında yer alan Kara Mustafa Paşa Camisi önü Cumhuriyet Meydanı ve Ulu Cami bahçesine gelen vatandaşlar, maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazını eda etti.
Türk Kızılayı Merzifon Temsilciliği Gönüllü Gençleri tarafından namaza gelen vatandaşlara dezenfektan dağıtıldı.

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İkindi
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Akşam
20:06
Yatsı
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Amasya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

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Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Derman Eczanesi
Merzifon
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Suluova
Taşova Eczanesi
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