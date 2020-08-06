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Merzifon’da kapsamlı korona virüs denetimleri

AMASYA HABERLERİ  | 06.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda ’Sağlık için, hepimiz için’ mottosu’ ile en kapsamlı Korona virüs denetimleri yapıldı.İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ mottosu’ ile en kapsamlı Korona virüs denetimlerini yapmak üzere Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Sunat Öztürk, İlçe Jandarma Komutan V.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda ’Sağlık için, hepimiz için’ mottosu’ ile en kapsamlı Korona virüs denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ mottosu’ ile en kapsamlı Korona virüs denetimlerini yapmak üzere Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Sunat Öztürk, İlçe Jandarma Komutan V. Köksal İn, İlçe Sağlık Müdür V. Başhekim Selçuk Sezikli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Gündüz, sağlık çalışanları ve zabıtaların katılımıyla Perşembe pazarı ve işyerlerinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Pazar yerinde ve ilçedeki sosyal hayatta yer alan her yerde denetim gerçekleştiren komisyon, vatandaşlara maskenin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bireysel farkındalığı vurgulayan Demirkale, “Sağlık için hepimiz için mottosuyla İçişleri Bakanlığımızın bugüne özel hemen hemen sosyal hayattaki her alanı uygulamasını bugün gün boyu gerçekleştirdik. Denetlemelerimize pazarımızdan başladık, sosyal mesafeye, maskeye özellikle hijyene dikkat edilmesi konusunda vatandaşlarımızın daha farkında ve bilinçli olması konusunda elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm birimlerimiz geniş kapsamlı bir şekilde denetimlerine devam ediyor. Altını önemle çimek istediğim konu bireysel farkındalık kısmı. Genel tedbirleri alıyoruz, alacağız ve denetlemelerimizi yapacağız. Ama vatandaşlarımızdan da özellikle bireysel konuda üç önemli başlık dediğimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda özellikle hassas ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Önce kendimizi korursak zaten toplumu da korumuş olacağız. En önemli farkındalık en önemli bilinç de bu. Dolayısıyla elbirliği ile covid-19 denen bu salgını en kısa zamanda atlatalım. İnşallah maskesiz güzel günlere ulaşmayı diliyorum" dedi.

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Peker Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Hazneci Eczanesi
Merzifon
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Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
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