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Merzifon’da Öğretmenler Günü törenle kutlandı

AMASYA HABERLERİ  | 24.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzelendi.Tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Amasya’nın Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzelendi.
Tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile tören son buldu. Törene Ahmet Yozgat’ın yanı sıra şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yozgat, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyarette bulunarak dualar etti. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen Önce Vatan Tepesi’nde ağaç fidanları toprakla buluşturularak cansuyu verildi.

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Amasya Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:27
Öğle
12:28
İkindi
14:58
Akşam
17:20
Yatsı
18:44
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