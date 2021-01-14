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Merzifon’da sağlık çalışanları aşılanıyor

14.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde sağlık çalışanlarına yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşıları, uygulanmaya başlandı.Çin’den Türkiye’ye getirilen Kovid-19 aşıları, risk grubu öncelikli olmak üzere Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sağlık çalışanlarına yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşıları, uygulanmaya başlandı.
Çin’den Türkiye’ye getirilen Kovid-19 aşıları, risk grubu öncelikli olmak üzere Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, Çin’den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Kovid-19 aşısının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanlarının, aşılanmaya başlandığını ifade etti.
İlk önce risk grubunda bulunanlara aşının uygulandığını belirten Sezikli, “Kovid-19’a karşı aşılama faaliyetlerimiz hastanemizde başlamıştır. Risk grubuna göre öncelikli olan sağlık çalışanlarımızın aşılamaları devam etmektedir” dedi.

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