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Mesai saatlerine korona virüs düzenlemesi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.12.2020 18:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değişikliği gidildiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar kentte İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında olacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değişikliği gidildiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar kentte İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Yöneticiler tarafından gereken önlemler alınarak günlük çalışma, başlama ve bitme saatler bu şekilde uygulanması valiliğimizce uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

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Merkez
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Merkez
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Bolvadin
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