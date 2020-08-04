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Mesainin ilk günü bayramlaşma ile başladı

ANKARA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye Hizmet Binası girişinde vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram eden Köse, daha sonra birimlerde bulunan personelleri tek tek ziyaret ederek bayramını kutladı.
Mamaklıların kurban ibadetini huzurlu, güvenli ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirmeleri için belediye personellerinin aralıksız hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekip arkadaşlarıma bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor geçmiş bayramlarını kutluyorum. Bizlerle belediyemize bayramlaşmaya gelen tüm hemşerilerimizin de geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıkla, mutlulukla ve sevdikleriyle daha nice güzel bayramlar dilerim” dedi.

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