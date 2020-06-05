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Meşe ağaçlarının altında sosyal mesafeli çevre açıklaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.06.2020 16:20 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Çevre Platformu üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Çevre Platformu üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Ören mahallesi meydanında tarihi ve meşe ağaçlarının altında yapılan çevre günü kutlamasında maskeler takılırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi.
Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz ve üyelerin katıldığı kutlamada basın açıklamasını Nafi Maraş okudu. Yapılan açıklamada, kutlamanın, ekolojik yıkımın en acı ve en yakıcı etkilerinin hissedildiği günlerde, Covid-19 pandemisi döneminde yapıldığı dile getirildi. Basın açıklamasında, “5 Haziran Dünya Çevre Günü bir kutlama günü gibi görünse de yazık ki biz öyle göremiyoruz. Bu günü, çevre duyarlığını artırmak amacıyla bir fırsat olarak değerlendiriyoruz, zira ülke çapında ve dünya genelinde yaşadığımız ekolojik yıkım projelerine baktığımızda ortada kutlanacak bir şey göremiyoruz. Dünya can çekişiyor. Yıllardır bilim insanlarının var güçleriyle duyurmaya, uyarmaya çalıştıkları fakat yönetenler ve sermaye tarafından aynı güçle reddedilen küresel ekolojik krizin tam da içinden geçiyoruz. Deyim yerindeyse, fırtınanın gözündeyiz. İnsanlık, yıkımı durdurma konusunda derhal gereğini yapmazsa, telafisi imkansız bir küresel yıkımın mimarı olarak tarihteki yerini alacak” sözlerine yer verildi. Basın açıklaması sırasında polis yoğun önlem alırken, katılımcılar,”Havama suyuma toprağıma dokunma” sloganları attı. Kutlamaya katılanlar, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı

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