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Meşeliçiftliği’nde kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenilendi

AMASYA HABERLERİ  | 11.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Amasya’da Meşeliçiftliği köyünde kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenilendi.Amasya İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada 2020 yılı KÖYDES Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon şebeke hattı ve içme suyu şebeke hattının tamamlanarak hizmete sunulduğu bildirildi.

Meşeliçiftliği’nde kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenilendi

Amasya’da Meşeliçiftliği köyünde kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenilendi.
Amasya İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada 2020 yılı KÖYDES Projesi kapsamında yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon şebeke hattı ve içme suyu şebeke hattının tamamlanarak hizmete sunulduğu bildirildi. Açıklamada, Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde devam eden fosseptik yapımının tamamlanmasıyla birlikte kanalizasyon sularının arıtılarak çevreye vereceği zararların en aza indirilmesi hedeflenmekte olduğu belirtildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Yürütülen alt yapı çalışmaları sonucunda köylerimizde kanalizasyon ve içme suyu hatları boydan boya değişerek alt yapısı uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde dayanıklı bir hale getirilmiş olacaktır. Böylelikle köylerimiz hem sağlıklı içme suyu hem de kokusuz ve hijyenik kanalizasyon hatlarına kavuşmuş olacaktır” dedi.

Meşeliçiftliği’nde kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenilendi

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