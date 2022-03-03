Meşher sanatseverler için çevrim içi tur düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Meşher, Çiğdem Simavi öncülüğünde, küratörlüğünü Deniz Artun'un üstlendiği "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı " sergisini çevrim içi olarak izleyicilerin beğenisine sunacak.

Çocuklar ve yetişkinler için iki farklı rotada hazırlanan rehberli turlar ücretsiz gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, sergi rehberleri ile çıkacakları yolculukta Türkiye'de yaşamış ve üretmiş sanatçı kadınların eserlerini izleyebilmelerinin yanında kullandıkları malzemeleri ve çalıştıkları temaları da tanıma fırsatı bulacak.

Bu ay itibarıyla çocuklar için iki haftada bir cumartesi günleri 14.00'te, yetişkinler içinse her hafta perşembe günleri 19.00'da düzenlenecek turlar, Zoom uygulaması üzerinden yapılacak.

Turlara katılım için "kayit@mesher.org" adresinden kayıt yaptırabilir.

- Meşher hakkında

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan kapsamlı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileri düzenliyor.

Osmanlı Türkçesinde "sergi mekanı" anlamına gelen adıyla Meşher, zamanlar ve kültürler arasında ilham verici bir diyalog zemini sağlamak amacıyla 2019 eylülünden bu yana etkinliklerini sürdürüyor.

Üç kata yayılan sergi ve etkinlikler için faaliyet alanına sahip olan Meşher'deki sergiler, orta çağdan bugüne uzanan geniş zaman dilimi içinde, çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası olarak kültür sanat dünyasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Meşher, pazartesi günleri hariç haftanın her günü saat 11.00-18.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

