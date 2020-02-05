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Mesir Macununu tüm dünyaya tanıtmak için çalışacaklar

MANİSA HABERLERİ  | 05.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Sakarya’da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanlar Toplantısına katıldı.

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Sakarya’da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanlar Toplantısına katıldı. Toplantıda Manisa ekonomisi ve yatırımlara yönelik detaylı bilgi paylaşan Ağırbaşlı Mesir Macununun bağışıklığa olan katkılarından bahsederek, mesirin alternatif tıp alanında kullanılması gerektiğini belirtti ve ürünün tüm dünyada tanınırlığının artırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
TÜGİK Başkanlar Toplantısında MAGİAD Başkanı olarak Manisa’yı temsil eden Halil Ağırbaşlı, yapmış olduğu konuşmada, Manisa’nın sanayisi, ekonomisi ve yatırımlarına yönelik teknik ve detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Manisa’nın ciddi büyüme ve yatırım çekme potansiyeline sahip bir altyapısı olduğuna dikkat çeken Ağırbaşlı, Manisa’nın büyümesine yön veren beyinlerin koordineli ve bilinçli bir şekilde gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Ayrıca MAGİAD’ın Manisa nezdindeki önemine ve ağırlığına da vurgu yapan Ağırbaşlı, MAGİAD sayesinde çok hızlı büyüme ivmesini yakalamış üyeleri ile gurur duyduklarını, MAGİAD’ın sadece büyüme evresinde değil; bir girişimin her aşamasında gerekli desteği sunmaya devam ettiklerini ifade etti.
Son olarak Manisa Mesir Macunu’nun bağışıklığa olan katkılarına da değinen Ağırbaşlı, alternatif tıp alanında kullanılması gereken Mesir Macunu’nun tüm dünyada tanınırlığını artırmak için çalışmalar yapılacağını belirtti.

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