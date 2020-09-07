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Mesire alanlarında Korona virüs denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında mesire alanlarında denetimlerin devam ettiği bildirildi.Yapılan denetimlerde, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri başta olmak üzere işletme sahiplerinin ve vatandaşların tedbir kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, gerekli uyarılar yapılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında mesire alanlarında denetimlerin devam ettiği bildirildi.
Yapılan denetimlerde, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri başta olmak üzere işletme sahiplerinin ve vatandaşların tedbir kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara uymayan vatandaşlardan daha duyarlı olunması istenildi.
Korona virüsle mücadelenin tüm Türkiye’de dikkatli bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin,”
Biz de hassasiyetle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bilmeliyiz ki! bu görev hepimize düşüyor, hep birlikte bunun altından kalkmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmaları. Basit önlemlerle korunma şansınızı artırabilir, yayılmasını önlemeye katkı sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Mesire yerlerine yapılan denetimler, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafçıoğlu, Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı ve Orman Muhafaza Memurları tarafından gerçekleştirildi.

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