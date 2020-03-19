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MESKİ, abone işlemlerinin internet üzerinden yapılabileceğini duyurdu

MERSİN HABERLERİ  | 19.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı önlem almak amacıyla abonelere işlemlerini ’MESKİ mobil uygulaması’ üzerinden yapmalarını önerdi.MESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan mobil uygulama, abonelerin işlemlerini elektronik ortamda pratik şekilde yapabilmelerine olanak sağlıyor.

MESKİ, abone işlemlerinin internet üzerinden yapılabileceğini duyurdu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı önlem almak amacıyla abonelere işlemlerini ’MESKİ mobil uygulaması’ üzerinden yapmalarını önerdi.
MESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan mobil uygulama, abonelerin işlemlerini elektronik ortamda pratik şekilde yapabilmelerine olanak sağlıyor. Akıllı telefonlar üzerinden ios ve android kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde indirebileceği uygulama sayesinde hizmet binalarına gitmeye gerek kalmadan birçok işlem yapılabiliyor. Uygulamadan fatura ve abonelik işlemleri başta olmak üzere bildirimler ve yardımcı hizmetler hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Uygulamayı indiren vatandaşlar, TC. kimlik numarası ve abone numarasını girerek yeni abonelik, abone bilgisi sorgulama ve güncelleme yapabiliyor. Aboneler, borç sorgulama ekranından faturalarını görüntüleyip, online olarak ödemelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Uygulamaya giriş yapan aboneler, su faturalarını ödeyebilecek ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilecek. Aboneler, bulundukları mahalle başta olmak üzere il genelindeki planlı ve arızalardan kaynaklı su kesintilerini ve tüm fatura ödeme noktalarını da uygulama sayesinde kolaylıkla görebilecek, elektronik randevu talebi oluşturabilecek ve geçmiş ödemelerini görüntüleyebilecek. Aboneler, üzerilerine kayıtlı tüm su sayaçlarının bilgisine erişebilecek, ihbar, öneri ve şikayetlerini belirterek ihbar takibi yapabilecek.
MESKİ Genel Müdür Alaeddin Alkaç, bu uygulama ile Mersinlilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek; “Korona virüsün etkili olduğu günlerde vatandaşlarımızın hijyen koşullarına ve sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Biz de vatandaşlarımızın sağlığını en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Hizmet alanlarımızda ve araçlarımızda dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın hizmet binalarımıza gelmesine gerek kalmadan internet üzerinden birçok işlemi yapabilmeleri için MESKİ mobil uygulamamızı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın oldukları yerden iş ve işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Abonelerimiz birçok işlemi uygulamamız ile 7/24 rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde Mersinli hemşerilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Hasbay Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
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