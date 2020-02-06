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MESKİ, abone ve mevzuat bilgisi eğitimlerini tamamladı

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çalışanlara yönelik düzenlenen “Abone İş ve İşlemlerinde Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Esasları” eğitimleri tamamlandı.MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir ay süren eğitimlerde çalışanların mevzuat konusunda bilgi sahibi olmaları, iş ve işlemlerin hangi kanun ve yönetmeliğe göre yapıldığı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çalışanlara yönelik düzenlenen “Abone İş ve İşlemlerinde Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Esasları” eğitimleri tamamlandı.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir ay süren eğitimlerde çalışanların mevzuat konusunda bilgi sahibi olmaları, iş ve işlemlerin hangi kanun ve yönetmeliğe göre yapıldığı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler, abone memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlendi.

“MESKİ’yi daha iyi bir noktaya taşıyacağız”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Danışmanı Ertan Liman, eğitimler sonrası çalışanlara yönelik yaptığı konuşmada, “Yaptığımız eğitimlerin sonunda çalışanlarımızla birlikte daha kaliteli bir çalışma düzeni sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte bilgilendirilen ve eğitimlerini tamamlayan çalışanlarımızla MESKİ’yi daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bu noktada sizlerin gayretlerine ihtiyacımız var. Hep birlikte uyum içerisinde çalışırsak sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımıza çok daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebiliriz. Eğitimlerimize katılan ve çalışmalarımızı güçlendiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitimlerde, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Can Taşkın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Fatma Ünel, Genel Müdürlük Danışmanı Tahsin Biçer, İlçeler Abone Şube Müdürü Halil İbrahim Saygın, Yüksek Tüketim Şube Müdürü Erdinç Çetin, Tahakkuk Şube Müdürü Serkan Fidancı ve Kaçak Kontrol Şube Müdürü Mehmet Ali Çağlar, Mersin merkez ve ilçelerde görev yapan MESKİ çalışanlarına abonelik ve mevzuat hakkında bilgiler verdi.

“Vatandaşla çalışan arasındaki iletişim bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz”
Çalışanların bilgi birikiminin artırılmasının hedeflendiği eğitimlerin verimli geçtiğini belirten MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Göreve geldiğimiz günden beri özverili bir şekilde önemli çalışmalara imza atıyoruz. MESKİ’nin etkin çalışması için personelin, konusunda uzman olması gerektiğini düşünüyor ve bu doğrultuda eğitimler vererek, bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Çalışanlarımıza verilen eğitimle birlikte vatandaşla kurulan iletişim bağını kuvvetlendirmeyi hedefleyerek, problemlerin kolayca anlaşılıp kısa sürede çözülmesini amaçlıyoruz. Mersinli vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek adına tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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