MESKİ, bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki 12 atıksu arıtma tesisinde 1 yılda toplam 128 milyon 172 bin metreküp atıksu arıttı. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “1 Nisan 2019’dan bu güne kadar arıtma çamurundan elde edilen biyogazdan 1 milyon 896 bin 405 kilowatt elektrik enerjisi ürettik. Bunun maddi değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olup, bin hanenin bir yıllık elektrik enerji kullanımına eşdeğerdir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, atıksu arıtma tesislerine ilişkin açıklama yaptı. Mersin genelinde işletilen 12 atıksu arıtma tesisi ile çevreye çok ciddi katkılar sağlandığını vurgulayan Alkaç, atıksu altyapısına ve arıtma tesislerine yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti. Alkaç, “Yeni atıksu arıtma tesisleri konusunda sona geldiğimiz projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte de yeni yatırımlarımızın müjdesini vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

“Bin hanenin bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik ürettik”

1 milyon 50 bin nüfusa hizmet etme kapasitesine sahip Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin kentin doğası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden MESKİ Genel Müdürü Alkaç, “Mersin’in en kapsamlı Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde bir yılda 67 milyon 692 bin metreküp atıksuyu arıttık. Ayrıca 1 Nisan 2019’dan bugüne kadar biyogazdan 1 milyon 896 bin 405 kilowatt elektrik enerjisi ürettik. Bunun maddi değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olup, bin hanenin bir yıllık elektrik enerji kullanımına eşdeğerdir” diye konuştu.