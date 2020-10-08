MESKİ Gezici Su Analiz Laboratuvarı, 4 ayda 3 bin 10 analiz gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı ile ulaşılması zor mahallelere giderek, okul, sağlık kuruluşu, ibadethane gibi yerlerden numune alıyor ve içme suyu kalitesinin yerinde kontrollerini sağlıyor. Bu kapsamda, yaklaşık 4 ayda 3 bin 10 adet yerinde analiz yapıldı.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Mersin sınırları içerisinde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ve “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında su analizleri yerinde gerçekleştiriliyor. Mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatılan Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı, içme suyu ve deniz suyu numunelerinde kullanılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, 4 aylık sürede Mersin’in merkezinde olduğu kadar köyler, yaylalar ve kırsal kesimlerden de numune alınarak, kontrolleri sağlandı. Bu çerçevede, Mersin’in dört merkez ilçesi Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’de 77, Tarsus’ta 45, Erdemli’de 29, Çamlıyayla’da 10, Gülnar’da 9, Aydıncık’ta 9, Silifke’de 8, Anamur’da 7 ve Mut’ta 1 adet olmak üzere toplam 195 noktadan 317 numune alındı. Toplam 3 bin 10 adet yerinde yapılan analiz ile sıcaklık, pH, bulanıklık, iletkenlik, alüminyum, toplam sertlik, serbest klor, demir, amonyum, nitrit, nitrat, escherichia coli, koliform gibi içme suyu kontrolleri gerçekleştirildi.