MESKİ, hijyen için çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Suyu kesik olan bin 500 abonenin suyunu açan MESKİ, şehir merkezlerinde kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarını da dezenfekte ediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Korona virüsten korunmak adına hijyenin çok önemli olduğu bu günlerde Mersinlileri susuz bırakmamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 16 bin abonenin su kesme işlemlerinin durdurulduğu, suları kesilen 4 bin aboneden bin 500’ünün suyunun da 5 gün içinde açıldığı belirtildi. Diğer 2 bin 500 abonenin ise evde bulunmadığından ya da sayaç yeri uygun olmadığından sularının açılamadığı kaydedilen açıklamada, bu abonelerin MESKİ Genel Müdürlüğüne ulaşmaları halinde sularının açılacağı duyuruldu.

Mersin’de su sıkıntısı yok

Mersin merkez ilçelerine su veren Berdan Barajında doluluk oranının yüzde 90 olduğu ifade edilen MESKİ açıklamasında, şehir şebekesinden verilen içme sularının Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olduğu vurgulandı. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinden Mersin’e arıtılarak gelen içme suyunun, 24 saat esaslı kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı tarafından sürekli denetim altında tutulduğu da belirtildi.

Öte yandan, hizmet birimlerine sıvı sabun haznesi ve dezenfektan monte eden MESKİ ekiplerinin, Mersin il genelinde özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir merkezlerinde, kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarında düzenli olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirdikleri kaydedildi. Ayrıca, 49 vidanjör ve 25 kanal açma aracı ile hizmet verilmeye devam edildiği belirtildi.