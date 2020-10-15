MESKİ, içmesuyu analizlerini üst seviyeye taşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez su analiz laboratuvarı bünyesine kazandırdığı yeni ICP-MS cihazı ile ileri teknoloji kullanarak, içme ve kullanma sularının analizini daha hızlı ve doğru biçimde yapacak.

MESKİ’nin uzman kişiler tarafından yapılan içmesuyu analizlerinde, uluslararası standartlar ve ileri teknoloji kullanılıyor. Konuyla ilgili MESKİ’den yapılan açıklamada, "Merkez Su analiz laboratuvarımız, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardını başarıyla uygulayarak akredite olmuştur. Laboratuvarımız, tecrübeli ve kalifiye personeli, ulusal veya uluslararası geçerliliği olan analiz metotları ile uluslararası standartlarda hizmet veren bölgenin önde gelen laboratuvarından birisidir. Endüstriyel faaliyetlerin artması, birçok yaşamsal fonksiyonu etkileyen kimyasallarla insan vücudunu karşı karşıya bırakmaktadır. İnsanın temel gereksinim maddesi olan su, zararlı kimyasalların insan vücuduna buluşmasında köprü vazifesi görmektedir. İçtiğimiz suyun, yaşamsal fonksiyonların düzenliliği ve sürekliliği açısından önem arz ettiğinin bilinci ile hareket etmekteyiz. Bünyemize yeni kazandırdığımız ICP-MS cihazının teknolojisi sayesinde analizlerimizi daha doğru, hızlı ve yetkin bir şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın musluklarından gönül rahatlığıyla su içmesini sağlamak için kontrollerimizi ve analizlerimizi periyodik olarak yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

