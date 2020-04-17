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MESKİ, sokağa çıkma yasağı döneminde de çalışmalarına ara vermeyecek

MERSİN HABERLERİ  | 17.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 18-19 Nisan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince çalışmalarına devam edecek.MESKİ Genel Müdürlüğü, 17 Nisan saat 24.00’den 19 Nisan saat 24.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında kentte hizmet vermeyi sürdürecek.

MESKİ, sokağa çıkma yasağı döneminde de çalışmalarına ara vermeyecek

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 18-19 Nisan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince çalışmalarına devam edecek.
MESKİ Genel Müdürlüğü, 17 Nisan saat 24.00’den 19 Nisan saat 24.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında kentte hizmet vermeyi sürdürecek. Bu hafta sonu düzenlenecek sokağa çıkma yasağı uygulamasına karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade eden MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. MESKİ olarak vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Ayrıca, hijyene bilhassa dikkat ettiğimiz günlerde fatura borcundan dolayı hiçbir abonemizin suyunda kesintiye gitmiyoruz. Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kullanıma açtığımız yeni hatlarımız ile abonelerimiz, abone devir, abone terk, sıfır abone, fatura itirazı gibi abonelik işlemlerinizi evinizden çıkmadan kolaylıkla yapabilir. 0537 715 3527, 0530 844 2724, 0530 844 2725 numaralı WhatsApp destek hatlarımız ve Alo 185 (444 1 185) çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız tüm öneri, ihbar, istek ve talepleri için bize bu numaralardan ulaşabilir. Siz evlerinizde kalırken, kesintisiz su temini sağlamak ve oluşabilecek altyapı sorunlarını kısa sürede gidermek için mesai arkadaşlarımızla 7/24 sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

MESKİ, sokağa çıkma yasağı döneminde de çalışmalarına ara vermeyecek

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Sancar Eczanesi
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