MESKİ, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Nisan ayından itibaren bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu için farkındalık kazandırmak adına düzenlediği eğitimler, tesis gezileri ve organizasyonlarda kurduğu bilgilendirme stantları ile önemli etkinliklere imza attı.

Bu kapsamda MESKİ tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Mersin genelindeki okullarda düzenlenen 25 etkinlikle 4 bin 54 öğrenciye eğitim seminerleri verildi. Verilen eğitimlerde öğrencilere, su tasarrufu, diş fırçalama, su ve hijyen, bilinçli su kullanımı, içme suyu ve atık su arıtımı konuları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, filtre su müzesi, atıksu arıtma tesisi ve içmesuyu arıtma tesisine düzenlenen 65 gezi etkinliğiyle 4 bin 837 öğrenci ve farklı gruplardan kişiler, yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. MESKİ Genel Müdürlüğü, katıldığı ve çalışmalarını yürüttüğü çocuk şenliği, Mersin Bilim Şenliği, Uluslararası Antalya Su ve Sağlık Kongresi, Mezitli halkın katılımı toplantısı ve Uluslararası Narenciye Festivali gibi etkinliklerde su tasarrufu konulu bilgilendirme stantları açtı. MESKİ bünyesindeki çalışmaların tanıtımının yapıldığı, vatandaşların taleplerinin alınıp, güncel bilgi paylaşımlarının sağlandığı stantlarda katılımcılara, Mersin’in içme suyu, suyun hayatımızdaki yeri ve tasarruflu su kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini vurgulayan MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Mersin’de insan ve çevre sağlığını esas alarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda, kesintisiz su temini ve atıksu bertaraf hizmetlerini sürekli iyileştirerek, vatandaşlara sunuyoruz. Çalışmalarımızın yanı sıra verdiğimiz eğitim, seminer ve etkinliklerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir ve ülke bırakmak için vatandaşlarımıza su tasarrufunun hayati bir önem taşıdığını anlatıyoruz. Öğrencilere hazırladığımız sunumlarla, gereksiz su tüketiminin önüne geçip bilinçli su kullanma edinimi kazandırmayı amaçlıyoruz. Okullara gönderdiğimiz gezici laboratuvarlarda öğrencilerimiz ile birlikte su analizi gerçekleştirerek, Mersin’in musluk suyunun temizliğini tüm şeffaflığıyla gözler önüne seriyoruz. 2019 yılı Nisan ayından itibaren yaptığımız tüm çalışmalarımıza ve eğitimlerimize 2020 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

