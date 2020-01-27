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MESKİ, Yenişehir ilçesinde su baskınları sorununu çözüyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Yenişehir ilçesinde her aşırı yağışta ev ve iş yerlerini su basması sorununu çözüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Yenişehir ilçesinde her aşırı yağışta ev ve iş yerlerini su basması sorununu çözüyor. Üç mahallede altyapı çalışmaları şubat ayında başlayacak.
MESKİ Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde Akkent, Batıkent ve Eğriçam mahallelerinde yetersiz altyapı nedeniyle aşırı yağışların ev ve iş yerlerinde oluşturduğu taşkınları önlemek amacıyla kanalizasyon deplase ve yağmur suyu şebeke projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Proje hakkında yapılan toplantıya, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Handan Solmaz, Plan Proje Dairesi Başkanı Erkan Özkaya ile mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.
MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz tarafından mahalle muhtarlarına ve sakinlerine yağmur suyu ve kanalizasyon deplase çalışmalarının amacı, beklenen faydaları, çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi verildi. Toplantıda, mahalle muhtarları ile vatandaşların istek ve önerileri de dinlendi.

“4 bin 805 metrelik muhtelif çaplı borular ve kutu menfezlerle 3 mahallenin sorunu giderilecek”
MESKİ’nin öz kaynaklarıyla başlattığı ve ihale bedeli 15 milyon 500 bin TL olan proje kapsamında 4 bin 805 metre muhtelif çaplarda boru döşenecek, kutu menfez ve ızgara bağlantıları yapılacak. Şubat ayının ilk haftasında başlayacak olan projeyle birlikte 3 mahallenin altyapı çalışmaları eksiksiz tamamlanmış olacak.

“Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”
Projeyle ilgili açıklama yapan MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Yenişehir ilçemizde Akkent, Batıkent ve Eğriçam mahallelerinde altyapı eksikliklerini gidermek için ihalesini gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon deplase ve yağmur suyu döşeme projesine başlıyoruz. Bu proje kapsamında bölgede bulunan tüm ev ve işyerlerinin atık sularının yeni döşeyeceğimiz şebekeye entegrasyonu sağlanarak, yağmur sularının cadde ve sokaklar boyunca sel baskınları oluşturmasının önüne geçilecek. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, sorunlara kalıcı çözüm üretme ve kentin her noktasına eşit hizmet götürme prensibi ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızı daha sağlıklı, nitelikli ve modern bir altyapıya kavuşturmak için planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Projemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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