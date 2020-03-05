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MESKİ, Yeşilçimen Mahallesine yeni kanalizasyon hattı döşedi

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesinde 506 metrelik 300 milimetre çapında betonarme boru kullanarak kanalizasyon hattı döşeme işini tamamladı.Mersin’in 13 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarını yeni çalışmalarla ve projelerle ortadan kaldıran MESKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilçimen Mahallesinde 506 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını bitirdi.

MESKİ, Yeşilçimen Mahallesine yeni kanalizasyon hattı döşedi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesinde 506 metrelik 300 milimetre çapında betonarme boru kullanarak kanalizasyon hattı döşeme işini tamamladı.
Mersin’in 13 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarını yeni çalışmalarla ve projelerle ortadan kaldıran MESKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilçimen Mahallesinde 506 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını bitirdi. MESKİ ekipleri tarafından döşenen yeni hat sayesinde vatandaşlara sağlıklı altyapı temin edildi.
Yeşilçimen Mahallesi Muhtarı Cemal Akçay, çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Mahallemizin bazı bölgelerinde kanalizasyon hattı eksikliklerini gidermek için MESKİ yetkilileri çalışma gerçekleştirdi. Yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmasıyla altyapımız sağlıklı hale getirildi. MESKİ sayesinde tamamlanan altyapımız ile sağlıklı bir çevreye sahip olduk. Mahallemize yapılan hizmetlerin devamını bekliyoruz. Bu güzel hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç’a ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon, içme suyu ve bakım-onarım faaliyetleri planlı ve programlı bir şekilde sürdürüyor.

“Mesai arkadaşlarımızla birlikte aralıksız çalışıyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, 2020 yılının ilk aylarında başlayan çalışmaların, Yeşilçimen Mahallesinin ardından diğer kanalizasyonu olmayan mahallelerin de listeye alınmasıyla devam edeceğini belirtti. Malkoç, “Mersin hızlı büyüyen bir kent ve ihtiyaçları da buna paralel olarak artış gösteriyor. İhtiyaçları kısa sürede giderip vatandaşların daha rahat ve konforlu yaşam sağlaması adına mesai arkadaşlarımızla gece-gündüz çalışarak şehrin değişik noktalarında altyapı çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için ara vermeden yürüttüğümüz proje kapsamında, altyapısı bulunmayan mahallelerin kanalizasyon ve su şebeke hattı döşeme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu altyapı hizmetinin Yeşilçimen Mahallesi ve Mersin için hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.

MESKİ, Yeşilçimen Mahallesine yeni kanalizasyon hattı döşedi

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