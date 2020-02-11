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MESKİ’de 2. Gözetim Tetkiki başladı

MERSİN HABERLERİ  | 11.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2.

MESKİ’de 2. Gözetim Tetkiki başladı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki başladı.
TSE’den Mersin’e gelen 2 kişilik tetkik ekibi, MESKİ Genel Müdürlüğünde 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında incelemelerde bulunacak. Baş Tetkik Görevlisi Rasim Yılmaz ve tetkik görevlilerinden Fatih Sağdıç, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin 2. Gözetim Tetkikini yürütecek.
Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkikinin açılış toplantısı MESKİ’de gerçekleştirildi. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, toplantıda TSE tetkikçilerine, genel müdür yardımcılarına, daire başkanlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Alkaç, “Tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun güvenli ve sağlıklı olarak vatandaşlarımıza ulaştırabilmesi, oluşan atık suların aynı hassasiyetle toplanması ve zararsız bir şekilde bertaraf edilmesi, ulusal ve uluslararası kalite standartlarını uygulayarak ve yönetim sistemi şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
2017’de çalışmalarına başladıkları ve belgelendirdikleri TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında faaliyetlerinin çevresel etki/boyut analizleri yapılarak, aksiyon oluşturulması için gerekli alanların belirlendiğini ifade eden Alkaç, “Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak atık yönetim prosedürleri oluşturulmuş ve atık minimizasyonu, kaynağında ayırma ile ilgili alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Satın alınan ürünlerde doğa dostu ürünler tercih edilerek, özünde doğal kaynakların kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi amaçlanmıştır. Bugün başlayacak Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkikini bir öğrenme ve iyileştirme fırsatı olarak gördüğümüzü belirtir, başarılı bir tetkik olmasını dilerim” diye konuştu.

MESKİ’de 2. Gözetim Tetkiki başladı

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