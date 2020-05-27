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MESKİ’de etik kurulu toplantısı yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 27.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

MESKİ Genel Müdürlüğünce, 25-31 Mayıs tarihlerinde kutlanan ’Etik Haftası’ dolayısıyla etik kültürünün ve yönetim anlayışının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenledi.MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, etik kavramı açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin ve çalışanların, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlanan vatandaşların iş ve işlemleri ile ilgili olarak aydınlatılmasının önemine dikkat çekti.Etik farkındalığını gençlerden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymak, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs tarihinin ‘Etik Günü’, 25-31 Mayıs tarihlerinin ise ‘Etik Haftası’ olarak kutlandığını söyleyen Alkaç, "Bu çerçevede etik farkındalığının oluşturulması ve etik ilkelerinin bilinirlik düzeyinin artırılarak yaygınlaştırılması, kamu etik kültürünün oluşturulmasında önemli bir etkendir.

MESKİ’de etik kurulu toplantısı yapıldı

MESKİ Genel Müdürlüğünce, 25-31 Mayıs tarihlerinde kutlanan ’Etik Haftası’ dolayısıyla etik kültürünün ve yönetim anlayışının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenledi.
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, etik kavramı açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin ve çalışanların, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlanan vatandaşların iş ve işlemleri ile ilgili olarak aydınlatılmasının önemine dikkat çekti.
Etik farkındalığını gençlerden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymak, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs tarihinin ‘Etik Günü’, 25-31 Mayıs tarihlerinin ise ‘Etik Haftası’ olarak kutlandığını söyleyen Alkaç, "Bu çerçevede etik farkındalığının oluşturulması ve etik ilkelerinin bilinirlik düzeyinin artırılarak yaygınlaştırılması, kamu etik kültürünün oluşturulmasında önemli bir etkendir. Kamu hizmetlerinde, vatandaşlarımızın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve halkın memnuniyetinin artırılması için hizmetler, ihtiyaç ve sonuç odaklı olmalıdır. Çalışanların kanunlarla sınırlandırılmış ve yasalara bağlı olarak tanımlanmış yetkilerinin yanı sıra saydamlık, tarafsızlık ve dürüstlük, hizmet standartlarına uyma, gaye ve misyona bağlılık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, hesap verebilirlik, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak gayesiyle kullanılmaması, kamu yararını gözetme gibi önemli etik ilkelere de uymaları gerekmektedir. Bu kapsamda, tüm mesai arkadaşlarımla birlikte bu bilince sahip olarak hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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