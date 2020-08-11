MESKİ’den "önümüzdeki aylara ait fatura" iddiaları açıklaması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “önümüzdeki aylara ait fatura” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Mayıs ayında yapılan MESKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar ile Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları su faturalarının son ödeme tarihlerinin faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelendiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, "Vatandaşlarımızın korona virüs salgını döneminde ödeme güçlüğü yaşamaması adına, faturalarının ödeme tarihlerini 3 ay süreyle, herhangi bir faiz eklemeksizin erteledik. Ayrıca, bu faturalara gecikme zammı uygulamayacağız. Genel Kurul’da alınan bu kararla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını amaçlıyoruz. Örneğin, 26 Haziran’da yazılan bir su faturasının son ödemesi, aldığımız karar doğrultusunda 26 Eylül’e, 18 Temmuz’da yazılan bir su faturasının son ödeme tarihi ise 18 Ekim’e erteleniyor. Bu kapsamda, Mayıs ayı faturasını ödemeyen abonelerimiz, Ağustos ayında Mayıs ve Ağustos aylarına ait faturalarının ödemesini yapacaklar. Su faturalarında son ödeme tarihi ibaresinde görülen Ağustos, Eylül ve Ekim ayları, abonelerimizin geçmiş Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait 3 aylık döneme ait borçlarıdır” dedi.

