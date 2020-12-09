MESKİ’nin 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi

MESKİ Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, MESKİ’nin Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile reddedilen 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı ile ilgili teklifler yeniden görüşülerek kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. MESKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile reddedilen 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı ile ilgili teklif maddeleri olağanüstü toplantıda yeniden görüşüldü. Genel Kurulda meclis üye tam sayının salt çoğunluğuna erişilemediği için bir ısrar kararı söz konusu olmadı ve MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Mali Ücret Tarifesi olduğu biçimde kabul edildi. 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı da Genel Kurulda kabul edildi.

Başkan Seçer, yaptığı konuşmada, MESKİ’nin kanunlarla yönetilen bir kurum olduğunu hatırlatarak, “Kurumlar dizayn edilirken, kanunun amir hükümleriyle yönetimsel kuralları belirlenirken, davul senin kucağında, tokmak birinin elinde şekliyle ya da prensibiyle bu yapılmamış. Burada kurum var, kurumun yönetim kurulu var, yönetim kurulu başkanı var, genel müdürü var, böyle bir hiyerarşi var” dedi.

Yılbaşına kadar MESKİ çalışmaları 40’ı bulacak

Başkan Seçer, bütçe görüşmeleri öncesi bütün üyelerin ziyaret edildiğini söyleyerek, “Orada bunların hiçbiri konuşulmadı; ‘Zam yapmayalım, mümkünse biz bir fiyat koyalım. Bakım ücretinde zaten yeni bir değişiklik oldu Temmuz ayında, böyle devam etmesi uygundur, kurumun selameti açısından’ denildi. Siz de takdir edersiniz ki, kurum güçlü bir kurum, iyi bir kurum. Görev alanı da çok geniş, 16 bin kilometrekare, 805 mahalle, bunun 500 civarı da kırsal mahalle. Kilometrelerce yer altında, yer üstünde tesisler, tesisatlar yapıyor. Bunlar ciddi bedeller. 27 noktada çalışma var. Belki 28-29 oldu, en son sunumdan sonra. 40 noktaya kadar da yılbaşında erişeceğiz. Bizim şu anda bütçemiz yaklaşık olarak 1 milyar 89 TL. Bizim genel bütçe gelirlerinden kesilmiş bir vergi payımız yok. Çok cüzi İller Bankası’ndan geliyor bir de bu gelirler. Bütün yatırımları bunlarla yapıyoruz ya da hibe buluyoruz. FRIT II gibi uzun vadeli krediler buluyoruz. Bu şekilde biz bu yatırımları yapıyoruz. Burada para biriktiği zaman benim yapacağım iki şey var. Bu parayı cebime doldurup götürmeyeceğime göre ya yatırıma dönüştüreceğim ihtiyaç olan alanlara ya da diyeceğim ki; ‘param var suda indirim yapayım.’ O noktaya gelmem lazım” diye konuştu.

Bütün bölgelerin kendisinden hizmet beklediğini ifade eden Seçer, “ Bazı mahallelerde daha yeni Büyükşehir’e geçildi. Kanalizasyon akıyor, görebilirsiniz. Birçok köy örneği verebilirim. Tarsus’ta Bahşiş, Çataltepe Mahallesi, Yeşilkuyu’nun gelin bu tarafa Atalar beldesi. O bölgeyi alıp merkezi arıtmaya bağlıyoruz 22 milyon lira. 30 milyon lira civarında ön incelemede çıktı ama 22-23’e mal ederiz dediler. Bunlar hep para, bunlar hep öz kaynakla yapılıyor. Bunlar oraya yatırıma gidecek, çevre sağlığı için gidecek. Taşucu, Tarsus, Gözne, Gözne ihalesine çıktık, başladı. Yani kanalizasyon yapıyoruz. Ayvagediği-Gözne arıtma sistemleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.