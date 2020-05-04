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MESKİ’nin Erdemli ilçesindeki içmesuyu çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Erdemli ilçesine bağlı Şahna Mahallesi’nin yerleşim yerlerindeki içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi’nde uzun yıllardır süre gelen içmesuyu temini sorununun çözümü için çalışma yapıldı.

MESKİ’nin Erdemli ilçesindeki içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Erdemli ilçesine bağlı Şahna Mahallesi’nin yerleşim yerlerindeki içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi’nde uzun yıllardır süre gelen içmesuyu temini sorununun çözümü için çalışma yapıldı. Yapımına başlanılan içmesuyu imalatları kapsamında, Üzümlü Mahallesi’nde bulunan mevcut su deposundan yeni yapılacak olan sistemle yaklaşık 4.5 kilometre terfi hattı vasıtasıyla 100 metreküp su deposuna içmesuyu iletilecek. Şahna deposundan döşenecek olan yaklaşık 10 kilometre şebeke hattı ile mahalle sakinlerinin evlerine içmesuyu temin edilecek.
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, şehir merkezinde ve ilçelerde çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde başlattığımız içmesuyu ve altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi sakinleri, uzun yıllardır içmesuyu problemi yaşıyordu. Yürüttüğümüz içmesuyu çalışmaları ile mahallemizin bu sorununu ortadan kaldıracağız. 2020 yılının sonu itibariyle ihalesi tamamlanarak işletmeye alınması planlanan içmesuyu tesisleri ile mahallenin içmesuyu sorunu giderilmiş olacak. Kırsal kesimde yıllardır içmesuyu hasreti çeken vatandaşlarımızın sorununu çözme noktasında kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

MESKİ’nin Erdemli ilçesindeki içmesuyu çalışmaları sürüyor

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