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Meslek edindirme kursu İZMEK’te kayıtlar başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Başta kadınlar ve gençler olmak üzere her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) yeni dönem kayıtları başladı.İzmit Belediyesinin her yıl binlerce kişinin hayatına dokunarak meslek ve el becerisi kazandıran kursları İZMEK’te bu yılki kayıtlar başladı.

Başta kadınlar ve gençler olmak üzere her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) yeni dönem kayıtları başladı.
İzmit Belediyesinin her yıl binlerce kişinin hayatına dokunarak meslek ve el becerisi kazandıran kursları İZMEK’te bu yılki kayıtlar başladı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İZMEK kurslarının son başvuru tarihi 30 Ekim olarak belirlendi. 50 kurs merkezi ve 76 branşta pandemi şartlarına göre hizmet verecek İZMEK’e başvurular, kursiyerlerin bağlı olduğu mahalle muhtarlıklarından alınacak formla veya İzmit Belediyesi web sayfasından online olarak yapılabilecek.
50 kurs merkezi ve 76 branşta eğitim verecek olan İZMEK, başvurularını hem yüz yüze hem de online olarak kabul ediyor. Dileyen kursiyerler bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarında başvuru formunu doldurabilecek. Dileyenler vatandaşlar ise İzmit Belediyesi internet sayfasında bulunan form aracılığıyla katılım gerçekleştirebilecek. Online başvuru sonrası kayıt işlemleri için vatandaşların Belsa Plaza B-Blok 7.katta bulunan İZMEK Başvuru merkezine bizzat müracaat etmesi gerekiyor.
Pandemi süreci sebebiyle ara verilen İZMEK kursları, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitime başlıyor. Gerekli tedbirlerin alındığı ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı sınıflarda, alanında uzman tecrübeli hocalarla beraber eğitime devam edilecek. İzmit Belediyesi yetkilileri kurslara sınırlı sayıda kursiyerin alınacağını hatırlatarak, İzmitlilerin akıllarında soru işareti kalmadan kurslara rahatlıkla devam edebileceklerini belirttiler.

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