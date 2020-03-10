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Meslek edinen yükümlülere sertifikaları takdim edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te çeşitli suçlardan yükümlü olanlara yönelik açılan kursları bitirenler sertifikalarını aldılar.Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi arasında ortak gerçekleştirilen bir proje kapsamında "denetimli serbestlik" kapsamında Bozüyük’te ikamet eden yükümlülere meslek edindirme amacıyla açılan kurslar sona erdi.

Meslek edinen yükümlülere sertifikaları takdim edildi

Bilecik’te çeşitli suçlardan yükümlü olanlara yönelik açılan kursları bitirenler sertifikalarını aldılar.
Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi arasında ortak gerçekleştirilen bir proje kapsamında "denetimli serbestlik" kapsamında Bozüyük’te ikamet eden yükümlülere meslek edindirme amacıyla açılan kurslar sona erdi. Dörtyüz 24 saatlik teorik ve pratik eğitim sürecinin ardından seramik, fayans kaplama kursunu tamamlayan kursiyerlere Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende sertifikalarını takdim edildi.
Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, kursu başarı ile tamamlayan kursiyer yükümlülerini tebrik ederek, denetimli serbestlik sürecinde yükümlülüklerini yerine getirirken aynı zamanda zanaat kazanmalarının da çok önemli olduğunu ifade ederek, çalışmada emeği geçen eğitici ve kursiyerlere teşekkürlerini iletti.

Meslek edinen yükümlülere sertifikaları takdim edildi

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