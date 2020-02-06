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Meslek kurslarının açılışı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi’ projesi kapsamında halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde oluşturulan meslek kurslarının açılışını gerçekleştirdi.Düzenlenen açılış törenine Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkan Vekili Ömer Oral, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Suvarlı Belde Belediye Başkanı Gülfer Ağır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan ve çok sayıda kişi katıldı.Proje çerçevesinde projeye seçilen Türk ve Suriyeli vatandaşlar için el sanatları, ev tekstili, giyim üretim teknolojileri, kadın giyim modelist yardımcılığı gibi farklı meslek alanında eğitim verilecek.

Meslek kurslarının açılışı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi’ projesi kapsamında halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde oluşturulan meslek kurslarının açılışını gerçekleştirdi.
Düzenlenen açılış törenine Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkan Vekili Ömer Oral, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Suvarlı Belde Belediye Başkanı Gülfer Ağır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan ve çok sayıda kişi katıldı.
Proje çerçevesinde projeye seçilen Türk ve Suriyeli vatandaşlar için el sanatları, ev tekstili, giyim üretim teknolojileri, kadın giyim modelist yardımcılığı gibi farklı meslek alanında eğitim verilecek.

Meslek kurslarının açılışı yapıldı

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İkindi
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Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
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