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Meslek liseleri, Çeşme’nin merceğinde

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 13:31 | Son Güncelleme

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğünce meslek liselerine ilginin artırılması, meslek liselerinde alan seçimi ve yerel işgücü ihtiyacının meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerden karşılanması ile ilgili yapılan toplantıda konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Can, meslek liselerinde yerel iş güçlerinin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğünce meslek liselerine ilginin artırılması, meslek liselerinde alan seçimi ve yerel işgücü ihtiyacının meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerden karşılanması ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğünce meslek liselerine ilginin artırılması, meslek liselerinde alan seçimi ve yerel işgücü ihtiyacının meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerden karşılanması ile ilgili yapılan toplantıda konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Can, meslek liselerinde yerel iş güçlerinin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğünce meslek liselerine ilginin artırılması, meslek liselerinde alan seçimi ve yerel işgücü ihtiyacının meslek liselerinden mezun olacak öğrencilerden karşılanması ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici’nin katıldığı, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir’in de online olarak katıldığı toplantıda, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Can, Çeşme’deki meslek liseleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Meslek seçimleri konusunda meslek liselerinin nasıl daha etkin, daha yetkin olabileceği ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten Can, "Çeşme’deki 4 meslek lisemizde 116 eğitimci, 854 öğrenci var. Bu sayısal veriler; eğer verimli kullanılırsa, ilçemizin ihtiyaçlarına odaklanılırsa, inanıyorum ki Çeşme’de dışarıdan işgücü istihdam etmeye ihtiyaç kalmayacak. Bunun iyi planlanması gerekir. Siz alanda, biz de kamuda bu işgücünü yetiştirecek olan eğitimciler olarak işbirliği kurarsak, ileriye dönük bazı önlemleri almış oluruz" diye konuştu. Meslek liselerinde yerel iş güçlerinin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Can, "Okullarımızı daha verimli hale getirmemiz gerekiyor. Meslek liseleri ile ilgili çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. 9. sınıflara kayıt yüksek oldu. 854 öğrencimiz arasında dışarıdan gelen öğrenciler de var. Bizim yereldeki öğrenci sayısını artırmamız ve meslek kuruluşlarının ihtiyacı olan personeli yerelden çıkarmamız gerekir. Bu konuda beyin jimnastiği yapmamız gerekiyor. İlkokullardan itibaren çocukları buralara nasıl yönlendirebiliriz, bunu beraber düşünmemiz gerekiyor" diye belirtti.

Toplantıda, Çeşme’deki meslek liselerinin müdürleri de okullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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