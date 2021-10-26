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Meslek liselilerden Kovid-19'la mücadeleye ve ekonomiye katkı

26.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgınla mücadele döneminde 60 ton dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı sabun ve kolonya gibi hijyen malzemeleri üreten Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullar ile bazı kurumların temizlik ve hijyen ürünleri ihtiyacını karşılıyor - Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem: - "Meslek liselerinin pandemi dönemindeki önemi arttı ve üreten okul modeli ile öne çıktı"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin hızla arttığı hijyen malzemeleri üretimine ağırlık veren Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem Kovid-19'la mücadeleye hem ülke ekonomisine katkı sunuyor hem de bilgi ve becerilerini arttırıyor.

622 öğrencisi bulunan okulun kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvarlarda uygulamaya dönüştürüyor.

Salgının ilk döneminde öğretmenleri Senar Nas gözetiminde küçük çapta hijyen malzemesi üretimine başlayan öğrenciler, salgının yayılmasının ardından taleplerin çoğalmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Okulda yaklaşık 2 yılda 60 ton dezenfektan, sıvı sabun, kolonya, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı üreten öğrenciler, Kırklareli ve Edirne'deki okulların ve bazı kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Okulun yılda 543 bin lira gelir elde etmesini sağlayan öğrenciler, bir yandan da teorik bilgilerini artıyor.

- "Öğrencilerimiz mezun olduklarında daha kolay iş bulabilecek"

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, AA muhabirine, salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile laboratuvar oluşturduklarını söyledi.

Ürettikleri hijyen malzemelerinin Edirne ve Kırklareli'ndeki okullar ile kurumlara gönderildiğini ifade eden Erdem, "Bu çerçevedeki ürünlerimizde sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı toplamda bugüne kadar 60 ton üretim yaptık. Meslek liselerinin pandemi dönemindeki önemi arttı ve üreten okul modeli ile öne çıktılar. Okullarımızın temizlik malzemesi ihtiyacı karşılandı, öğrencilerimiz üretime katkı sağladı. Üretim tecrübesi kazanan öğrencilerimiz mezun olduklarında daha kolay iş bulabilecek." diye konuştu.

Erdem, toplumun meslek liselerine bakışının salgın döneminde değiştiğini söyleyerek, bu liselerin tercih edilmeye başladığını ifade etti.

Öğrencilerden Elif Ecem ise Kovid-19 sürecinde okulunun önemini bir kez daha anladığını vurgulayarak, "Bunun yanı sıra çevre okullarımız kamu kuruluşlarına da ürettiğimiz ürünleri veriyoruz. Bu işi yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

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