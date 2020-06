Meslek Lisesi öğrencileri Kütahya’yı tanıttı

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri e-Twining "81 İlin Şehir Efsaneleri" projesi kapsamında Kütahya’yı tanıttı.

e-Twining kapsamında başlatılan "81 İlin Şehir Efsaneleri" projesi ile her ilde bir okula gönderilen yapboz parçasına kültürel değerlerinin işlenmesi ve bu işlenen yapboz parçalarının da Konya’da birleştirilmesiyle oluşturulan Türkiye haritasında, Türkiye’nin tüm kültürel zenginlikleri ve miraslarının ortaya konması, her ilin efsanesinin canlandırması yapılarak efsanelerin yaşatılması, kültürler arası etkileşimin oluşturulması hedeflendi.

81 ilin gönüllü öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen projede Kütahya’yı Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje sorumlusu Biyoloji Öğretmeni Tuba Keçili temsil ederken, Kütahya’nın "Ilıcaksu-Sarı Kız" şehir efsanesi tanıtıldı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kütahya’ya ait yapboz parçaları baskı işlemleri gerçekleştirildikten sonra projede tanıtılan efsanemiz, öğrencilerin katılımıyla drama tekniği ile canlandırılarak video haline getirilmiştir. Öğrenciler, bu proje ile yaşadıkları bölgenin kültürel değerlerini yaşatarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olmuştur. Bu projenin sonunda her şehir kendi iline ait yapboz parçasına efsanesini ve şehir değerlerini işleyerek ortak Türkiye haritasında yerini almış ve bu çalışma ev sahibi Konya ilinde sergilenmeye başlanmıştır” denildi.