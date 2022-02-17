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Meslek lisesi öğrencileri "sevimli dostlar" için kulübe yaptı

17.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Bingölballı: - "Amacımız daha çok çocuklarda empati, hayvanların yaşam haklarına saygı ve merhamet duygusunu pekiştirmekti. Şimdiye kadar kuş, kedi ve köpek için 50 kulübe yaptık"

Muş'un Varto ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak sokak hayvanlarının daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için 50 kulübe yaptı.

Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya ve çocuk gelişimi bölümündeki öğretmen ve öğrenciler, sokakta barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Okul idaresinin hayata geçirdiği "Can Dostlar İçin Sıcak Bir Yuva" projesi kapsamında Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi'nde yapılan kulübeler, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere bırakıldı.

Öğretmen ve öğrenciler, vatandaşlara çağrıda bulunarak sokaklara bırakılan kulübelere mama ve yemek bırakılmasını istedi.

Okul müdürü Cemille Bingölballı, gazetecilere, okul idaresi olarak sokak hayvanları için barınak yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Konuyu öğrencilerle paylaştıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Bingölballı şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi işin içine katarak atıl materyallerin de yer aldığı parçalardan kulübeler oluşturmak istedik. Projede yer almalarındaki amacımız daha çok çocuklarda empati, hayvanların yaşam haklarına saygı ve merhamet duygusunu pekiştirmekti. Sanırım bu duyguyu da kazandırmış olduk. Şimdiye kadar kuş, kedi ve köpek için 50 kulübe yaptık. Tabii bu noktada çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Atık malzemelerle, öğrencilerle ne kadar çok barınak hizmetinde bulunursak o kadar verim elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmaların devamı olacak."

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğretmeni Vedat Işık da bu yıl okul müdürünün ve öğrencilerin talebi üzerine farklı bir proje geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bölgemizde kış mevsimi çok çetin geçiyor. Bu nedenle öğrencilerimizle sokak hayvanları için barınak yaptık. Kulübeleri öğrencilerimizle ders saatinde ve dersten sonra da yapıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin el becerileri de gelişiyor."

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Pınar Engin Polat ise bölgenin kış şartlarının ağır geçtiği için sokak hayvanları için bu projeye imza attıklarını söyledi.

"Kedi köpeklerimizin hiçbir şekilde dışarıda ıslanmasını ya da üşümesini istemeyiz." diyen Polat şöyle devam etti:

"Kulübeler için minder tasarladık. Halkımızda bilinçli olarak bu tarz barınaklar yapıp bir nebze de olsun hayvanları korumaya çalışırlar. Bu kulübeleri sokak kenarlarına, kurum önleri gibi yerlere bırakıyoruz. Kedi yuvalarını strafor, silikon, tırtıklı mukavva ve folyolarla kaplayarak yaptık."

- "Emeklerimizin karşılığını mutluluk ve onların üşümemesiyle alıyoruz"

Öğrencilerden Delal Sönmez ise bu projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Sokak hayvanlarının soğukta üşümesine vicdanının el vermediğini dile getiren Sönmez, "Emeklerimizin karşılığını mutluluk ve onların üşümemesiyle alıyoruz. Kulübeleri sokaklara yerleştireceğiz. Sokakta üşüyen hayvanlar artık üşümeyecek. Çünkü yaptığımız kulübelerde işçiliğimizin hakkını verdik. Kulübelerin üzerine yerleştirdiğimiz poşet ve jelatinler sayesinde yağmur hiçbir şekilde almayacak. Bu proje sayesinde artık sokak hayvanları bu kış ve önümüzdeki kışlar üşümeyecek." dedi.

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