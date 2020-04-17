YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Meslek lisesi seri maske üretimine geçti

Meslek lisesi seri maske üretimine geçti

SAMSUN HABERLERİ  | 17.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmalar doğrultusunda Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler, "otomatik 3 katlı ultrasonik cerrahi maske makinesi" ile kamu kurumlarına destek oluyor.Yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bakanlık tarafından Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen otomatik 3 katlı ultrasonik cerrahi maske makine ile seri üretime geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmalar doğrultusunda Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenler, "otomatik 3 katlı ultrasonik cerrahi maske makinesi" ile kamu kurumlarına destek oluyor.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bakanlık tarafından Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen otomatik 3 katlı ultrasonik cerrahi maske makine ile seri üretime geçildi. Makineden çıkan maskelerin tel ve lastikleri de gönüllü öğretmenler tarafından dikiş makinelerinde işlenerek tamamlanıyor.

Günlük 5 bin maske üretimi daha da artacak
Okul Müdür Yardımcısı Murat Bal, "Bu makineyi bize Milli Eğitim Bakanlığımız kazandırdı. Burada günlük 5 bin civarında bir maske üretimimiz var. Bu makine sayesinde bu daha da artacak. Maliyeti daha da düşecek. Kamu kurumlarına daha çok Sosyal Dayanışma Vakfı, emniyet müdürlüğü, kaymakamlık, orman işletmesi gibi kamu kurumlarına gönderiyoruz. Onların talepleri oluyor. Bu doğrultuda biz de cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Samsun Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.