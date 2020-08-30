Meslek lisesinde "ateşi ölçülenin de vücut ısısını görebildiği" cihaz geliştirildi

Ar-Ge bölümünün iki haftalık çalışması sonucu yerli imkanlar ve yurt dışından temin ettiklerini ekipmanlarla ateş ölçer cihaz geliştirdiğini belirten Güllü, "Bu ateş ölçerin piyasada muadilleri var ama bir okul tarafından geliştirilmiş olması önemli. Piyasadan aldığımız verilerle referans değerlerimizi kıyasladık, hata payı çok düşük, yüzde 100'e yakın bir şekilde ateşi ölçüyor." dedi.

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde öğretmen ve öğrenciler tarafından "iki ekranlı" ateş ölçer prototipi geliştirildi.

Ateş ölçerin iç teknolojisi ile baskı devresinin tamamen öğretmen ve öğrencilere ait olduğunu dile getiren Güllü, şu bilgileri paylaştı:

"Testlerini tamamladığımız cihaz tabii geliştirilebilir, şu an bir prototip üretildi. Ürünü daha ergonomik, kullanışlı hale nasıl getirebiliriz diye bir beyin fırtınası yaptık. Bu ürünün en önemli farkı; şu an alışveriş merkezlerine, kurumlara girilirken ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi ölçen kişi değerleri görüyor, size söylüyor ya da söylemiyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda kişiye de bakan bir ekran var yani ateşi ölçülen ve ateşi ölçen kişi iki farklı ekrandan değerleri görebiliyor. Marka tescili için başvuru yapacağız. Döner sermaye kapsamında bunu hem kurumlarımızın hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Güllü, bu ve benzer çalışmalarla asıl amaçlarının, mesleki ve teknik eğitimin vatandaş ve öğrenci gözünde tanınırlığını, görünürlüğünü yükseltmek olduğunu sözlerine ekledi.

- "Talep olduğu takdirde seri üretime geçebiliriz"

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Alpaslan Üner ise cihazın şarj edilebilir bataryayla çalıştığını ve tam dolumla bir hafta kullanılabildiğini ifade etti.