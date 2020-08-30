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Meslek lisesinde "ateşi ölçülenin de vücut ısısını görebildiği" cihaz geliştirildi

BURSA HABERLERİ  | 30.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bursa'da faaliyet gösteren Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Elektrik-Elektronik Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen cihaz, tam dolum şarjla bir hafta kullanılabiliyor - Okul müdürü Oktay Güllü: - "Bu ürünün en önemli farkı; şu an alışveriş merkezlerine, kurumlara girilirken ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi ölçen kişi değerleri görüyor, size söylüyor ya da söylemiyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda kişiye de bakan bir ekran var yani ateşi ölçülen ve ateşi ölçen kişi iki farklı ekrandan değerleri görebiliyor"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından "iki ekranlı" ateş ölçer prototipi geliştirildi.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla üretilen cihaz, kayıt döneminde okulun girişinde kullanılmaya başlandı.

Okul müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bilgi ve deneyimlerini kullanarak cihazlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ar-Ge bölümünün iki haftalık çalışması sonucu yerli imkanlar ve yurt dışından temin ettiklerini ekipmanlarla ateş ölçer cihaz geliştirdiğini belirten Güllü, "Bu ateş ölçerin piyasada muadilleri var ama bir okul tarafından geliştirilmiş olması önemli. Piyasadan aldığımız verilerle referans değerlerimizi kıyasladık, hata payı çok düşük, yüzde 100'e yakın bir şekilde ateşi ölçüyor." dedi.

Güllü, cihazın tasarımını okulun Ar-Ge atölyesinde Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı üç boyutlu yazıcılarla yaptıklarını anlattı.

Ateş ölçerin iç teknolojisi ile baskı devresinin tamamen öğretmen ve öğrencilere ait olduğunu dile getiren Güllü, şu bilgileri paylaştı:

"Testlerini tamamladığımız cihaz tabii geliştirilebilir, şu an bir prototip üretildi. Ürünü daha ergonomik, kullanışlı hale nasıl getirebiliriz diye bir beyin fırtınası yaptık. Bu ürünün en önemli farkı; şu an alışveriş merkezlerine, kurumlara girilirken ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi ölçen kişi değerleri görüyor, size söylüyor ya da söylemiyor. Bizim geliştirdiğimiz cihazda kişiye de bakan bir ekran var yani ateşi ölçülen ve ateşi ölçen kişi iki farklı ekrandan değerleri görebiliyor. Marka tescili için başvuru yapacağız. Döner sermaye kapsamında bunu hem kurumlarımızın hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Güllü, bu ve benzer çalışmalarla asıl amaçlarının, mesleki ve teknik eğitimin vatandaş ve öğrenci gözünde tanınırlığını, görünürlüğünü yükseltmek olduğunu sözlerine ekledi.

- "Talep olduğu takdirde seri üretime geçebiliriz"

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Alpaslan Üner ise cihazın şarj edilebilir bataryayla çalıştığını ve tam dolumla bir hafta kullanılabildiğini ifade etti.

Aşırı akımlarda devreyi kesen bir şarj sisteminin de olduğu cihazda, ateş ölçme düğmesini dokunmatik yaptıklarını aktaran Üner, "İhtiyaca göre daha değişik tasarımlar da yapılabilir. Ürünümüzü okulumuzda yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Talep olduğu takdirde seri üretime geçebiliriz." diye konuştu.

Projede görev alan 12'nci sınıf öğrencisi Bican Burak Dinç, meslek lisesinde gördüğü eğitimden büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Cihazın çok sayıda kişinin girip çıktığı yerlerde iyi performans göstereceğini belirten Dinç, "Okulumuzda çok güzel bir eğitim kalitesi var. Okulumda aldığım eğitimle dışarıda profesyonel bir işte çalışabileceğime inanıyorum. İş yerlerinin çoğunda okulda öğrendiğimiz yazılım, arduino derslerden fabrikaların otomasyon gibi çalışmalarında yararı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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