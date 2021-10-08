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Meslek lisesinde geliştirilen telefon uygulamasıyla tarım zararlıları tespit ediliyor

08.10.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl'de eğitim veren Hacı Sevim Yıldız 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bilişim teknolojileri alanında öğretmen ve öğrencilerin çalışmasıyla hazırlanan program, tarım zararlısı böceğin fotoğrafını tanıyor, hakkında bilgi veriyor ve mücadele yöntemlerini anlatıyor - Bilişim Teknolojileri Alanı Atölye Şefi Musa Selman Kunduracı: - "Lokal veri tabanından internet bağlantısı olmadan, herhangi bir izin olmadan yapıyor çünkü kullanıcının gittiği yerde internet bağlantısı olmayabilir. Bu bilgilere internete bağlanmadan erişebilmesi lazım. Şu anda Türkiye'de en çok mahsul alınan tarım ürünlerinin zararlılarını tespit ettik, programımıza bunları ekledik"

İSMAİL ÖZDEMİR - İnegöl'de eğitim veren Hacı Sevim Yıldız 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği telefon uygulamasıyla fotoğrafı sisteme yüklenen tarım zararlıları hakkında bilgi veriliyor ve mücadele yöntemleri anlatılıyor.

Okulun bilişim teknolojileri alanının atölye şefi Musa Selman Kunduracı danışmanlığında öğrencilerin de katkılarıyla hazırlanan "Agripest" isimli uygulama, derin öğrenme yöntemlerini kullanarak çalışıyor. Fotoğrafı çekilen ya da telefonun, tabletin galerisinden sisteme tanımlanan böcekler hakkında bilgi alınabiliyor. Program, verdiği bilginin yanı sıra böceklerle mücadele yöntemlerini de anlatıyor.

Patent başvurusunda bulunulan program, uygulama marketlerinden indirilerek internetsiz bir şekilde de kullanılabiliyor.

Proje danışmanı ve Hacı Sevim Yıldız 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Atölye Şefi Musa Selman Kunduracı, AA muhabirine, tarım teknolojileri alanı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Okulda öğrencilere programlama alanında eğitim verdiklerini anlatan Kunduracı, derin öğrenme yöntemlerini öğrencilerle ders olarak işlediklerini, yapay zeka derslerinde de yeni teknolojileri öğrettiklerini dile getirdi.

TEKNOFEST'te de 450 proje arasından final etabındaki 30 proje arasına kaldıklarını belirten Kunduracı, şunları aktardı:

"Yaptığımız program özellikle çiftçilere yönelik, tarımda çalışan ya da bu işi hobi olarak edinmiş insanlara yönelik, tarım zararlılarını derin öğrenme yöntemleriyle yapan bir uygulama. Kullanıcılar bir tarlada ya da bahçelerinde karşılaştıkları böcekleri, programa kamerayla çekerek ya da daha önceden çektilerse galeriden yükleyerek programın algoritması sayesinde böceği tespit ediyor. Böceği tespit ettikten sonra da kullanıcıya bu böcek hakkında bilgi veriyor, böcek zararlıysa bununla nasıl mücadele edilir, bunları söylüyor. Bunları yaparken de bilgileri lokal veri tabanından internet bağlantısı olmadan, herhangi bir izin olmadan yapıyor çünkü kullanıcının gittiği yerde internet bağlantısı olmayabilir. Bu bilgilere internete bağlanmadan erişebilmesi lazım. Şu anda Türkiye'de en çok mahsul alınan tarım ürünlerinin tarım zararlıların tespit ettik, programımıza bunları ekledik."

Kunduracı, ilerleyen aşamalarda programı geliştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Program konusunda çok olumlu tepkiler aldık. Özellikle tarımla uğraşan insanlar, çok yararlı buldu uygulamalarımızı. Lise kategorisinde bu işi yapmamızı beğendiler. Gelenlerden bazı öneriler de aldık, bitki tanıma gibi. Biz de bu dönütleri dikkate alacağız." dedi.

- "Teknolojide önde olmak istiyorsak üretmemiz gerekiyor"

Okul müdürü Kemal Akbaş da okulda üç alan bulunduğunu, bilişim teknolojileri alanının yanı sıra, elektrik-elektronik teknolojisi ile otomasyon teknolojisi alanlarında da öğrencilerin öğrenim gördüklerini belirtti.

Okulda üretilen projelerin mesleki eğitimin bir başarısı olduğunu anlatan Akbaş, "Ülkemizin bilimine, ilmine katkı sağlamak amacıyla daha iyi projeler yapmak için elimizden geleni yapacağız. Mesleki eğitim bir ülkenin lokomotifidir, üreten bir ülke olmak istiyorsak, teknolojide önde olmak istiyorsak üretmemiz gerekiyor. Ülke olarak da mesleki eğitime son yıllarda büyük bir yatırım yapılıyor. Biz de TEKNOFEST gibi organizasyonlara katılarak hem mesleki eğitimi daha ileriye götürme açısından hem de öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi teşvik etmek açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projede yer alan öğrencilerden 3. sınıf öğrencisi Erol Akdeniz ise okula ilk başladığı seneden beri yazılım dersleri gördüğünü belirtti.

Tarım konusunda çalışanlar için yararlı olduğuna inandıkları program geliştirdiklerini ifade eden Akdeniz, "Bu uygulamaların gelecekte bizleri çok iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Yaptığımız projeler bizim bir tecrübe oluyor." dedi.

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