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Meslek lisesinde, güneş enerjisiyle çalışan kompost makinesi geliştirildi

27.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri evsel atıkların değerli toprağa dönüşümünü sağlayan modelle, ödüle de layık görüldü - Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğretmeni Mehmet Ali Yılmaz: - "Makine güneş enerjisiyle çalıştığı için geri dönüşüme yine katkı sağlamış oluyor. Güneş panelinden yaptığı şarjla hiç güneş görmeden ortalama 48 saat çalışabiliyor"

HAVVA DEREAĞZI - Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, daha önce ürettikleri evsel atıkların organik gübreye dönüşmesini sağlayan elektrikli kompost makinesinin güneş enerjisiyle çalışan modelini de geliştirdi.

Okulun Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğretmeni Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine, "Pak-SOLAR" adını verdikleri makinenin, Metal, Makine ve Otomasyon bölümlerinin ortak çalışmasıyla üretildiğini söyledi.

Makinenin, işlev olarak evsel atıkların değerli toprağa dönüşümünü sağladığını dile getiren Yılmaz, "Makine, içindeki çay posası, yumurta kabukları, asitli olmayan meyvelerin kabukları, ağaç yaprakları, talaşlar, park ve bahçelerde kullanılan çimler gibi malzemeleri, miktarına göre ortalama 2 haftalık bir periyot sonucunda gübreye dönüştürüyor." diye konuştu.

- Doğa dostu makine

Yılmaz, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Atıklar değerlendirilirken 'Madem niyetimiz geri dönüşüm, temiz enerji kullanalım.' düşüncesiyle projemize yeni özellikler eklemeye karar verdik. Bu makineyi 3 bölümden 6 öğretmen arkadaş ve öğrencilerle bir aylık Ar-Ge çalışması sonucunda gerçekleştirdik. Toplam 40 günde Ar-Ge ve üretim tamamlanmış oldu. Makinemizle atıkların çöpe gitmesinin önüne geçilerek, değerli toprak veya gübreye dönüştürülen atıklar gerekli alanlarda kullanılıyor. Güneş enerjisiyle çalıştığı için geri dönüşüme yine katkı sağlamış oluyor. Güneş panelinden yaptığı şarjla hiç güneş görmeden ortalama 48 saat çalışabiliyor. Bu süreç içinde yine güneş görürse herhangi bir şekilde şebekeye bağlanmadan enerjisini sağlamış oluyor. Bu sayede temiz enerjiyle atıkları değerli toprağa dönüştürmüş oluyoruz."

Makinenin manuel ve tam otomatik çalışacak şekilde PLC kontrolüyle programlandığını anlatan Yılmaz, birçok okuldan talep geldiğini ve seri üretim için hazırlandıklarını vurguladı.

Yılmaz, öğrencilerin makinenin üretim aşamasında görev almak için çok istekli olduğunu ifade ederek, "Periyodik olarak farklı öğrenciler üretim aşamasında çalıştı. Öğrenci velilerimizden ve öğrencilerimizden güzel dönüşler aldık." dedi.

- "Pak-SOLAR"a jüri özel ödülü

Okul Müdürü Tayyip Sarı, makineyle "Growtech 2021 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı" kapsamında düzenlenen Antalya Ticaret Odası GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri"nde, jüri özel ödülüne layık görüldüklerini belirtti.

Sarı, "Ürettiğimiz elektrikle çalışan kompost makinemizi Ar-Ge ekibimizle daha nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. İl Milli Eğitim Müdürümüz bize bir yön çizdi. Güneş enerjisinden faydalanmak için gerekli çalışmalara başladık ve tamamladık. Temiz enerjiyle çalışan makinemizle ödül almak bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

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