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Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçer cihazı geliştirildi

ANKARA HABERLERİ  | 08.09.2020 20:33 | Son Güncelleme

Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni tip korona virüsle mücadelede kapsamında uzaktan otomatik ölçüm yapan, ölçümlerin kaydını tutabilen ve gerektiğinde uyarı veren temassız ateş ölçer geliştirildi.Covid-19 salgınıyla artık bütün kapalı mekan girişlerinde ateş ölçümleri, genellikle bir personel tarafından bilekten ya da alından "tabanca" şeklindeki cihazlarla yapıldığı için bu durumun risk barındırdığı biliniyor.

Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni tip korona virüsle mücadelede kapsamında uzaktan otomatik ölçüm yapan, ölçümlerin kaydını tutabilen ve gerektiğinde uyarı veren temassız ateş ölçer geliştirildi.

Covid-19 salgınıyla artık bütün kapalı mekan girişlerinde ateş ölçümleri, genellikle bir personel tarafından bilekten ya da alından "tabanca" şeklindeki cihazlarla yapıldığı için bu durumun risk barındırdığı biliniyor. Okullarındaki öğretmenler tarafından geliştirilen ateş ölçerle herhangi bir personele ihtiyaç duyulmadan, uzak mesafeden kişilerin ateşi ölçülüyor.

Cihazla bir yere giriş yapmak isteyen kişinin vücut sıcaklığı ölçülüyor, bu ölçüm cihazın ekranında hem yazılı olarak görülüyor hem de cihaz tarafından sesli okunuyor. Kişinin vücut sıcaklığı, normal değerler arasında ise bu değer ekranda yeşil renkli yazı ile belirtiliyor ve yine derece sesli okunuyor. Vücut sıcaklığı normal değerlerin dışındaysa ekranda sıcaklık değeri kırmızı renkli yazı ile gösteriliyor, sesli olarak sıcaklık değeri okunuyor ve uyarı sesi veriyor. Böylece görsel ve işitsel uyarılarda bulunuluyor. Bu özelliğiyle görme ya da işitme engeli olan kullanıcılara da hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Alışveriş merkezleri dahil her türlü kapalı ortama uygun olan cihaz, Personel Devam Kontrol Sistemlerine (PDKS) entegre edilebiliyor, cihazın kontak bilgisi vermesiyle tüm turnikeli geçiş sistemlerinde de kullanılabilecek.

Cihaz, kapalı bir mekana giriş yapmak isteyen kişilerin kimlik kartı bilgilerinin yanına gerçek zamanlı olarak vücut sıcaklık bilgilerini kaydetme özelliğine de sahip. Cihazın içindeki hafıza kartına kaydedilen bu bilgiler istenilen kişilerle internet üzerinden paylaşılabiliyor. Temassız ateş ölçerde, mevcut tabanca şeklindeki sistemlerin insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri bulunmuyor. Ayrıca diğer sistemler için gerekli olan personel ihtiyacı da bu sistemde yok. Cihaz, kullanım şekli ile her ortama kolayca taşınabiliyor.

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