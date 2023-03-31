YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Meslek lisesinden 50 bin liralık malzeme çaldılar

Meslek lisesinden 50 bin liralık malzeme çaldılar

31.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir meslek lisesinden 50 bin liralık malzeme çalan zanlı yakalandı.

Meslek lisesinden 50 bin liralık malzeme çaldılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Hükümet Caddesi Endüstri Meslek Lisesinden yaklaşık 50 bin TL değerinde masaüstü bilgisayar, 4 adet matkap ve çeşitli uzunlukta kabloların çalınması polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı işlediği tespit edilen T.G. (23) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen H.K. (44) isimli şahısta yakalanarak çalınan malzemeler ele geçirilirken şahsa gerekli adli işlemler yapıldı.

Gözaltına alınan T.G. isimli şahsın ayrıca meydana gelen iki farklı açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilerek olaylar aydınlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralıÇorlu’da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulunduSamsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildiAntalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:19
İkindi
16:52
Akşam
19:40
Yatsı
21:01

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Hakan eczanesi
Suleymanpasa
Gökçe eczanesi
Suleymanpasa
Alkan eczanesi
Corlu
Pinar eczanesi
Malkara
Saray eczanesi
Saray
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Sağlik eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.